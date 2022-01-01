01 Ocak 2022, Cumartesi
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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin’den yeni yıl mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.01.2022
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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin’den yeni yıl mesajı

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl kapsamında yayınladığı mesajında, Covid-19 salgınıyla tüm kıtaların mücadele ettiğini belirterek, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine desteğini ifade etti.

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