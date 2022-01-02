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MSB'den TSK paylaşımı! "Duysun bunu kainatta herkes..."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2022
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabında topçu birliklerinin nefes kesen görüntülerini paylaştı. Paylaşıma, "Duysun bunu, kainatta herkes..." notu düşüldü.

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