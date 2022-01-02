02 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AÖF final sınavı olacak mı, ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı? Yüz yüze, online...

AÖF final sınavı olacak mı, ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı? Yüz yüze, online...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2022
ABONE OL
AÖF final sınavı olacak mı, ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı? Yüz yüze, online...

AÖF final sınavı olacak mı, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavları için geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan vaka sayılarında yaşanan yükselme sonrasında sınavların ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. İşte, AÖF final sınavı olacak mı, ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı? Yüz yüze, online...

AÖF final sınavı olacak mı, ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavları için geri sayım sürüyor. Sınav için hazırlıklarını tamamlayan adaylar, vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında sınavların ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. İşte, AÖF final sınavı olacak mı, ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı? Yüz yüze, online...

AÖF FİNAL SINAVI OLACAK MI, ERTELENDİ Mİ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin akademik takvimine göre, 2021-2022 güz dönemi final sınavı 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. AÖF tarafınan yapılan açıklamada, "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir" denildi.

Sınavların ertelendiğine dair açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA