AÖF final sınavı olacak mı, ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavları için geri sayım sürüyor. Sınav için hazırlıklarını tamamlayan adaylar, vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında sınavların ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. İşte, AÖF final sınavı olacak mı, ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı? Yüz yüze, online...

AÖF FİNAL SINAVI OLACAK MI, ERTELENDİ Mİ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin akademik takvimine göre, 2021-2022 güz dönemi final sınavı 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. AÖF tarafınan yapılan açıklamada, "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir" denildi.

Sınavların ertelendiğine dair açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...