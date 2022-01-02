Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kasım 2021’de 1196 yatırım teşvik belgesi verdi

EN YÜKSEK TUTARLI 5 YATIRIM

Kasım 2021'de en yüksek teşvik belgeli yatırım 4 milyar 32 milyon 967 bin 806 lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) geldi. BOTAŞ, İstanbul'un Silivri bölgesinde yıllık 4,60 milyar metreküp kapasiteye sahip yer altı doğal gaz depolama tesisi kuruyor.

Güneş Ekspres Havacılık AŞ'nin teşvik belgesi verilen yatırımı, Antalya'da 2 milyar 938 milyon 71 bin 369 lirayı bulan 51 uçaklık tarifeli hava yolu yolcu taşımacılığını kapsıyor.