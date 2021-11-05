Son dakika: Yine Cumhuriyet yine yalan! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan üzerinden algı operasyonu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet gazetesinde yer alan asılsız "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan" haberiyle ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Altun, "Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!" dedi.

İŞTE CUMHURİYET'İN YALAN HABERİ:

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın "dövizdeki hızlı artış, TL'deki değer kaybı, Hazine'ye dışardan kaynak aktarımında yaşanan zorluklar'' gibi nedenlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu ancak Erdoğan'ın "şimdilik kabul etmediği" konuşuluyor. Elvan'ın uzun süredir, aynı zamanda Erdoğan'ın damadı da olan eski bakan Berat Albayrak döneminde atanan ve hâlâ etkili olan Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile para politikaları konusunda anlaşamadığı, "bakanlıktaki bazı bürokratlara sözünü dinletemediği" ileri sürülüyor. Elvan'ın yerine Berat Albayrak'ın yeniden göreve getirileceği de konuşuluyor.

ALGI OPERASYONUNA DESTEK

CHP yandaşı "Gerçek Gündem" sitesi de Cumhuriyet'in yalan haberine yer vererek algı operasyonuna destek verdi.