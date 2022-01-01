Taksimetre açılış ücreti ne kadar? 2022 İstanbul taksi zammı ile fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu?
Taksimetre açılış ücreti ne kadar? İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından güncel tarifler araştırılmaya başlandı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni taksi ücretlerinin uygulamaya başlaması ile birlikte taksi şoförleri de yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu. Peki, taksimetre açılış ücreti ne kadar? 2022 İstanbul taksi zammı ile fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...
İstanbul taksi zammı ne kadar? Taksi açılış ücreti kaç TL oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME toplantısının ardından taksi ücretlerine zam yapıldığı bildirilmişti. Taksimetredeki fiyat artışının ardından taksi şoförleri taksimetre güncellemesi yapmaya başladılar. Peki, taksimetre açılış ücreti ne kadar? 2022 İstanbul taksi zammı ile fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...
TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Taksi ücretlerine yapılan yüzde 36 oranundaki zam 1 Ocak itibariyle uygulanmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından taksimetre açılış ücreti merak edilmeye başlandı.
İşte zamlı tarifeler:
Taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 3,44 liradan 4,45 liraya çıkarıldı.
Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.
Tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya,
Öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya,
Sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya,
Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya,
Aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya,
Aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya,
Metrobüste tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.
Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.
Elektronik bilette tek geçişlik ücret 8 liradan 11 liraya çıktı.
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- Taksimetre açılış ücreti ne kadar? 2022 İstanbul taksi zammı ile fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu?
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