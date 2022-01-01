İstanbul taksi zammı ne kadar? Taksi açılış ücreti kaç TL oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME toplantısının ardından taksi ücretlerine zam yapıldığı bildirilmişti. Taksimetredeki fiyat artışının ardından taksi şoförleri taksimetre güncellemesi yapmaya başladılar. Peki, taksimetre açılış ücreti ne kadar? 2022 İstanbul taksi zammı ile fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Taksi ücretlerine yapılan yüzde 36 oranundaki zam 1 Ocak itibariyle uygulanmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından taksimetre açılış ücreti merak edilmeye başlandı.

İşte zamlı tarifeler: