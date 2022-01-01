Son dakika: Sevan Nişanyan, Yunanistan'da tutuklandı
Son dakika haberleri... Türkiye'de cezaevinden firar eden ve Yunanistan'da yaşayan eski Taraf gazetesi yazarı Sevan Nişanyan tutuklandı. Eşi İra Tzourou, Nişanyan'ın hangi ülkeye sınır dışı edileceğine hakimin karar vereceğini söyledi.
Yunanistan'da 'istenmeyen kişi' ilan edilen FETÖ'den kapatılan Taraf gazetesinin eski yazarı Sevan Nişanyan tutuklandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nişanyan'ın eşi İra Tzourou, "Yunanistan Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan'ı Türkiye'ye deport etme kararı almak üzere" dedi.
Nişanyan'ın oturum yenileme başvurusunun bir Yunan vatandaşıyla evli olmasını rağmen 29 Aralık'ta reddedildiğini aktaran Tzourou, "Yunanistan makamları, Sevan Nişanyan'ı 30 Aralık günü kibar bir hile ile karakola kendi arzusu ile götürüp, 1 saat beklettikten sonra oturumunun bir gün önce bitmesi nedeni ile tutukladı" ifadelerini kullandı.
Nişanyan'ın pazartesi günü adliyeye götürüleceğini belirten İra Tzourou, şöyle devam etti:
Pazartesi günü sevk edileceği Siros Adliyesinde hâkim karşısında ülkeden deport etme kararı çıkacak. Hangi ülkeye deport edileceği hâkimin kararı ile belli olacak. Sevan'ın her pazar akşamı yaptığı canlı yayında bu pazar 2 Ocak 2022'de kısa bir duyuru ile gelişmeleri kendi adına sizlere bildireceğim.
Nişanyan, Türkiye'den firar ettikten sonra Yunanistan'da yaşamaya başlamıştı. 2008 yılında evli olduğu Müjde Nişanyan'ın üzerine dışkı dolu kavanozu boşaltmasıyla tepkilerin odağı olan Nişanyan, Yunanistan'da bulunduğu süreçte sık sık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan yayınlar yaptı.
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