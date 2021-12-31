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Son dakika: Yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte giren Bakan Koca'dan canlı yayında dikkat çeken "Omicron" mesajı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
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Son dakika: Yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte giren Bakan Koca’dan canlı yayında dikkat çeken Omicron mesajı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık çalışanlarıyla birlikte yeni yıla 'merhaba' dedi. Bakan Koca'nın o anları sosyal medya hesabı Twitter üzerinden canlı yayınlandı. Son günlerde İstanbul'da Omicron varyantının arttığına vurgu yapan Bakan Koca, vatandaşları maske mesafe ve kişisel hijyen kuralları konusunda daha dikkatli olmaya davet etti. İşte o açıklamalar...

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılı sağlık çalışanlarıyla karşıladı. Bakan Koca o anlar sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınladı. Bakan Koca, Omicron varyantıyla birlikte İstanbul'da vaka sayısının 5 kat arttığına dikkat çekerek kişisel tedbirler konusunda vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında "İstanbul Anadolu 112 Komuta Merkezinden tüm istasyonlara! Evinde yeni yılı kutlayan, acilde, nöbette görevi başında olan bütün sağlık çalışanlarına! Hepimiz için mutlu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"YENİ YILLA GELEN İLK GÜZELLİK"

Sağlık Bakanı Koca, 2022 yılının doğan ilk bebeğin ailesini tebrik etti. Bakan Koca, Umut Eliz ismi verilen yeni yılın ilk bebeğinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

detaylar geliyor...

Bakan Koca’dan dikkat çeken Omicron mesajı BAKAN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN "OMİCRON" MESAJI

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