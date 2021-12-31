Son dakika: Yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte giren Bakan Koca'dan canlı yayında dikkat çeken "Omicron" mesajı

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında "İstanbul Anadolu 112 Komuta Merkezinden tüm istasyonlara! Evinde yeni yılı kutlayan, acilde, nöbette görevi başında olan bütün sağlık çalışanlarına! Hepimiz için mutlu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.