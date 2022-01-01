Tarih belli oldu! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Şubat celp tarihi açıklandı mı? İşte açıklama...

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Şubat celp tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatani görevini ücret ödeyerek kısa süreli yapmak isteyen binlerce genç 2022 bedelli askerlik ücretini merakla bekliyordu ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. İşte, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Şubat celp tarihi açıklandı mı? İşte açıklama...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ VE SEVK TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik yerleri için henüz açıklama gelmedi. Bakanlık tarafından gelecek son dakika açıklamalar haberimizde yer alacaktır.