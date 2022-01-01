Tarih belli oldu! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Şubat celp tarihi açıklandı mı? İşte açıklama...
Tarih belli oldu! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şubat 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi 30 Kasım 2021'de sona erecek. Bedelli askerlik için bekleyen adaylar da gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Şubat celp tarihi açıklandı mı? İşte açıklama...
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Şubat celp tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatani görevini ücret ödeyerek kısa süreli yapmak isteyen binlerce genç 2022 bedelli askerlik ücretini merakla bekliyordu ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. İşte, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Şubat celp tarihi açıklandı mı? İşte açıklama...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ VE SEVK TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Bedelli askerlik yerleri için henüz açıklama gelmedi. Bakanlık tarafından gelecek son dakika açıklamalar haberimizde yer alacaktır.
2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
2022 yılında bedelli askerlik yapmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Aralık 2021 Cuma Saat 18:00 olarak belirlendi. Bu tarih, 2022 yılında bedelli askerlik yapmak isteyenler için başvuru ve bedelli askerlik ücreti dahil tüm işlemlerin tamamlanması gereken son tarihtir.
2022 yılında bedelli askerlik yapmak isteyenler için bedelli başvuru ücreti 39.788,64 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret 30 Haziran 2021 tarihine kadar bedelli askerlik başvurusu yapanlar için geçerlidir. Bu tarihten sonra, 2022 yılında bedelli askerlik yapmak için başvuru yapacakların daha fazla ücret ödemeleri gerekecektir.
Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenir. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için memur maaş katsayısı 0.165786 olarak belirlenmiştir. 2022 yılı bedelli askerlik ücreti ise 40.000 x 6 x 0.165786 formülünden 39.788,64 TL olarak hesaplanır.
2022 yılında dövizle bedelli askerlik yapmak isteyenler için ise askerlik ücreti için 4.402,27 Euro olarak belirlenmiştir.
BEDELLİ ASKERLİK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?
Bedelli askerlik uygulamasından, askerlik yaşına gelmiş ve askerlik yapmasına engel bir durum bulunmayan tüm askerlik yükümlüsü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler yararlanabilmektedir. Böylece, bedelli askerlik yaş sınırı artık ortadan kaldırılmıştır.
Bedelli askerlikten, askerlik çağına gelmiş, askerliğini yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmayan, bakaya durumunda olmayan, yoklama tarihi itibariyle yoklama kaçağı durumuna düşmeyen askerlik yükümlüsü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler yararlanabilir. Bu koşulları sağlayan ve Kanun ile belirlenen hesaplama usulüne göre belirlenen bedelli askerlik ücretini ödeyen kişiler, bedelli askerlik uygulaması kapsamında 1 aylık temel askerlik eğitimini almak üzere silah altına alınırlar. Bu temel eğitim tamamlandıktan sonra ise yükümlüler vatan hizmeti olan askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılırlar.
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