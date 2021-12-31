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Son dakika: Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

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Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, görev uçuşuna katılan Milli Savunma Bakanı Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz’de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline hitap etti, yeni yıllarını kutladı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Güney" isimli Havadan İhbar Kontrol uçağının görev uçuşuna katıldı.

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Ege'de, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da gerçekleşen uçuş kapsamında Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar, Doğu Akdeniz semalarındayken Başkan Erdoğan ile telsiz/telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına seslenen Erdoğan, başarılı görevlerinden dolayı personeli tebrik etti. Başarıların 2022'de de devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

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