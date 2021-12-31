Son dakika: Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, görev uçuşuna katılan Milli Savunma Bakanı Akar'la telsiz görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz’de seyir halindeki gemiler ve uçakların personeline hitap etti, yeni yıllarını kutladı.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Güney" isimli Havadan İhbar Kontrol uçağının görev uçuşuna katıldı.
Ege'de, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da gerçekleşen uçuş kapsamında Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Akar, Doğu Akdeniz semalarındayken Başkan Erdoğan ile telsiz/telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına seslenen Erdoğan, başarılı görevlerinden dolayı personeli tebrik etti. Başarıların 2022'de de devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Zeynep Avcı kimdir? İşte Instagram hesabı ve hayatı...
- Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Türkiye Hande Baladın kimdir, hangi takımda? İşte hayatı...
- Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Simge Aköz kimdir? İşte hayatı ve performansı...
- Milli Piyango amorti 2022 - Milli Piyango amorti çıkan numaralar! Amorti kaç lira?
- MPİ 2022 12.000.000 TL kazanan numaralar: Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi 12.000.000 TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango 1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar! MPİ 2022 yılbaşı çekiliiş sonuçları 1.200.000 TL çıkan numaralar
- Milli Piyango 120.000 TL kazanan numaralar listesi: 2022 MPİ yılbaşı çekilişi 120.000 TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango 2022 Yılbaşı çekilişi 6.000 TL – 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar! MPİ 6.000 TL çıkan numaralar!
- Milli Piyango sonuçları 2022: Tek tıkla Milli Piyango MPİ bilet sorgulama ekranı! İnternetten Milli Piyango sonucu öğrenme…
- Yarın yasak var mı? 1 Ocak Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama açıklaması var mı?
- Milli Piyango 2022 sonuç son 2-3-4-5 rakama göre kazanan numaralar! MPİ 2022 yılbaşı özel son 2-3-4-5 rakama ne kadar veriyor?
- Milli Piyango canlı izle 2022! Kesintisiz Milli Piyango TV canlı yayın! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi izle!