31 Aralık 2021, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Aralık Cuma gününün koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Aralık Cuma gününün koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 31 Aralık 2021 tarihli, vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

YILBAŞI UYARISI

Günün koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''YILBAŞI UYARISI! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022'de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!'' ifadelerini kullandı.

30 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

29 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

28 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

27 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

26 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

25 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

24 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

23 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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