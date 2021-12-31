Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Aralık Cuma gününün koronavirüs tablosunu açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

YILBAŞI UYARISI

Günün koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''YILBAŞI UYARISI! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022'de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!'' ifadelerini kullandı.