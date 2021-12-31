Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Omicron açıklaması! Omicron'a karşı ne yapmalı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında Omicron varyantının ülke genelinde yayılması sonrasında varyanta karşı yeni bilgileri paylaştı. Son bir ayda vefat edenlerin %87.2'lik oranının 60 yaş ve üzeri vatandaşlar olduğunu vurgulayan Bakan Koca, son 10 günde vakaların %52.3'ünün İstanbul'da olduğunu duyurdu. Peki Omicron varyantına karşı neler yapılmalı? Omicron varyantından nasıl korunulur? İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında "Ülkemizde baskın hale gelen Omicron varyantı son 10 gün nasıl etki etti? Omicrona karşı ne yapmalı?" ifadelerini kullandı.
İŞTE BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASININ DETAYLARI
Aziz Vatandaşlarım,
Ülkemizde giderek yaygın hale gelen omicron varyantı hakkında sizleri bilgilendirmek isterim. Takip ettiğiniz üzere ülkemizde son 1 hafta içinde günlük vaka sayılarında önemli bir artış gerçekleşti. Bu artış beklenen bir gelişmedir. Omicron varyantı önceki varyantlara göre çok daha hızlı bulaşmakta ve hızla baskın hale gelmektedir. Bununla birlikte gerek önce tecrübe eden ülkelerde gerekse ülkemizdeki 10 günlük tecrübede vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara benzer oranlarda yansımamaktadır. Bu süreci yakından takip ettiğimizi bilmenizi isterim.
SON 1 AYDA VEFAT EDENLERİN YÜZDE 87'Sİ 60 YAŞ ÜZERİ
Son bir haftada ülkemizde görülen günlük vaka sayıları iki kat artmış durumdadır. Son 10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda %4,6 artış yaşanmıştır. Yoğun bakım ve entübasyonda artış yaşanmamıştır. Son 1 ayda vefat eden vatandaşlarımızdan 60 yaş üzeri olanlar tüm vefatların %87,21'idir. Bununla birlikte vakaların ise %16,81'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Koruma altına almamız gereken en kritik grup 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerdir.
İSTANBUL %52,3
Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış en çok İstanbul'da gerçekleşti. Daha önce ülke genelinde görülen vakaların %22,4'ü İstanbul'da idi. Son 10 günde ise vakaların %52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın gelecekte tüm illerimizde yaşanabilecektir.
İSTANBUL'DA 5 KAT ARTTI
Son 10 gün içinde İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık 5 katlık artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlarda %6,2 artış görülmüştür. İstanbulda'da yoğun bakıma yatış ve entübasyonda artış görülmemiştir. Omicron salgının bu hali ile seyretmesi durumunda hastaneye yatışları henüz bulaşma oranı kadar belirgin artırmayacağı öngörülmektedir. Bu ön değerlendirmeler rehavete sebep olmamalıdır. Henüz omicron daha az hasta ediyor diyebilmek için erken bir dönemdeyiz. Ayrıca oransal olarak durum aleyhte görünmese de çok kişinin enfekte olması riskleri artırmaktadır.
Salgında birçok varyant ve mutasyon görülmesi beklenen bir durumdu. Bunları tecrübe ettik. Ancak farklı mutasyon ve varyantlar salgına karşı alınabilecek tedbirleri değiştirmiyor. Sevdiklerimizi korumak ve sağlıkla yarınlara ulaşmak için salgının yeni sürecinde;
1. Kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda vakit geçirmemeli
2. Her durumda maske kullanımından taviz vermemeli
3. Aşı hatırlatma dozlarını ihmal etmemeli
4. Sosyal mesafeye azami dikkat göstermeliyiz. Omicron varyantının bulaşma hızı dikkate alındığında sosyal mesafeyi 3 metreye kadar artırmalıyız.
5. Hijyen kurallarına her zamankinden çok daha titiz uymalıyız.
TEDBİRLER DEĞİŞMİYOR
Unutmayın, virüs mutasyona uğrasa da tedbirler değişmiyor. Kişisel tedbirler bugün dünden daha önemli bir duruma geldi. Endişelenmemeli ancak çok daha tedbirli olmalıyız.
Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ekip darmadağın iddiası! Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar bu hafta yok mu? 31 Aralık Kanal D yayın akışı...
- Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Ömer Faruk Bostan nereli? İşte hayatı...
- Özgür Can Çoban kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Özgür Can Çoban kimdir, nereli? İşte hayatı...
- Milli Piyango açıklandı mı? 2022 Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar belli oldu mu?
- Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yasemin Sakallıoğlu kimdir? İşte hayatı...
- Milli Piyango 240 – 2.000 TL kazanan numaralar! 2022 Milli Piyango yılbaşı kazandıran numaralar listesi…
- Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Zeynep Avcı kimdir? İşte Instagram hesabı ve hayatı...
- Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Türkiye Hande Baladın kimdir, hangi takımda? İşte hayatı...
- Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Simge Aköz kimdir? İşte hayatı ve performansı...
- Milli Piyango amorti çıkan numaralar! 2022 Milli Piyango amorti kaç? Bu yıl amorti kaç TL oldu?
- MPİ 2022 12.000.000 TL kazanan numaralar: Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi 12.000.000 TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango 1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar! MPİ 2022 yılbaşı çekiliiş sonuçları 1.200.000 TL çıkan numaralar