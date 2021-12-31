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Son dakika: Elazığ'da iki DEAŞ şüphelisi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Son dakika: Elazığ’da iki DEAŞ şüphelisi yakalandı

Son dakika haberleri... Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iki DEAŞ terör örgütü şüphelisi yakalandı.

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