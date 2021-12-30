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Tunuslu kadın İstanbul'da bir otelde ölü bulunmuştu! O ismin boynundaki izler dikkat çekti

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Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Tunuslu kadın İstanbul’da bir otelde ölü bulunmuştu! O ismin boynundaki izler dikkat çekti

İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir otelde elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulunan Tunus uyruklu Tariyam Aloui Ep Guitni'nin soruşturmasında flaş gelişmeler yaşandı. 31 yaşındaki genç kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlının boynundaki izler dikkat çekti.

Şişli, Ergenekon Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir otelde oda temizliği için içeri giren görevliler elleri ve ayakları bağlanmış, yüzü bantla sarılmış halde bir kadın görerek polise ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Otel kayıtlarından kadının Tunus uyruklu Tariyam Aloui Ep Guitni olduğu belirlendi.

İlk incelemede kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ceset kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

POLİS ŞUPHELIYI TESPIT ETTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Tariyam Aloui Ep Guitni'nin cesedinin bulunmasından bir gün önce arkadaşlarının yanından biriyle kahve içeceğini söyleyerek ayrıldığını tespit etti.

Kadının ölü bulunduğu otele akşam saatlerinde girdiği ve yabancı uyruklu bir kişinin tuttuğu odaya girdiği tespit edildi.

Polis yaptığı incelemede yabancı uyruklu kişinin saat 24.00 sıralarında otelden ayrıldığını odaya ceset bulunana kadar kimsenin girmediği öğrenildi.

ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI

Polis ekipleri önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit ettikleri şüpheli M.O.A.A Üsküdar'da gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şüphelinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Otel odasında kan donduran cinayet OTEL ODASINDA KAN DONDURAN CİNAYET

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