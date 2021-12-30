30 Aralık 2021, Perşembe
Şişli’deki otelde kan donduran cinayet! Yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı bulundu
İstanbul Şişli'de Tunuslu bir kadının suratı bantlı, elleri ile ayakları bağlı halde otel odasında cesedi bulundu. Vahşi cinayete kurban giden kadının son olarak bir erkekle buluştuğunu tespit eden emniyet, 17 yaşındaki zanlıyı çalışmalar sonucu yakaladı. Oteldeki vahşetin detayları…
Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 11:07
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