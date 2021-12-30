Şişli’deki otelde kan donduran cinayet! Yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı bulundu

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ŞOKE OLDU

Edinilen bilgiye göre, otel görevlisi temizlik yapmak için otelin 5'inci katındaki odaya girdi. Görevli odaya girdiğinde, kol ve ayakları bağlanmış, yüzü bantlanmış halde duran bir kadın gördü.

Otel çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 112 ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirlendi.