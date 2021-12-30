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Şişli’deki otelde kan donduran cinayet! Yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı bulundu

İstanbul Şişli'de Tunuslu bir kadının suratı bantlı, elleri ile ayakları bağlı halde otel odasında cesedi bulundu. Vahşi cinayete kurban giden kadının son olarak bir erkekle buluştuğunu tespit eden emniyet, 17 yaşındaki zanlıyı çalışmalar sonucu yakaladı. Oteldeki vahşetin detayları…

İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 11:07
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Şişli’deki otelde kan donduran cinayet! Yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı bulundu

Olay, geçen gün sabah 11.30 sıralarında Şişli'deki bir otelde yaşandı.

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Şişli’deki otelde kan donduran cinayet! Yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı bulundu

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ŞOKE OLDU

Edinilen bilgiye göre, otel görevlisi temizlik yapmak için otelin 5'inci katındaki odaya girdi. Görevli odaya girdiğinde, kol ve ayakları bağlanmış, yüzü bantlanmış halde duran bir kadın gördü.

Otel çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 112 ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirlendi.

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Şişli’deki otelde kan donduran cinayet! Yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı bulundu

YÜZÜNÜ TAMAMEN BANTLAYIP ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADI

Otel odasında bulunan cesedin Tunuslu Tariyam Aloui Ep Guitni'ye (31) ait olduğu öğrenildi. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine, olay yeri inceleme ekipleri otele gelerek çalışma yaptı. Ceset üzerinde inceleme yapan ekipler, Tunuslu kadının yüzünün büyük bir kısmı bantlanıp, kolları ve ayakları bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti.

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Şişli’deki otelde kan donduran cinayet! Yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı bulundu

ARKADAŞLARI ŞOKE OLDU

Mariyam Aloui Ep Guitni'nin ölüm haberini alan arkadaşları da olayın yaşandığı otele geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadınlar, olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan kadınlardan biri sık sık otelin dışına çıkarak istifra etti.

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Şişli’deki otelde kan donduran cinayet! Yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı bulundu

KAHVE İÇMEYE DİYE GİTTİ HABER ALINAMADI

Öte yandan, Tunus uyruklu Mariyam Aloui Ep Guitni'nin olayın yaşandığı gece, biriyle kahve içeceğini söyleyerek arkadaşlarının yanından ayrıldığı, daha sonra da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Mariyam Aloui Ep Guitni'nin bir arkadaşı ve temizlik görevlisi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.