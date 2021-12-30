MİT Kamboçya'da yakalanmıştı! FETÖ'nün sözde Meksika imamı hakkında savcı mütalaasını açıkladı
MİT operasyonuyla Kamboçya’da yakalanıp Türkiye'ye getirilen ve FETÖ'nün "Meksika imamı" olduğu belirtilen Osman Karaca hakkında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, “silahlı terör örgütü yöneticiliğinden” Karaca’nın 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı olduğu belirtilen Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 14 Ekim 2019'da Kamboçya'da yakalanmış, 19 Ekim 2019'da da Türkiye'ye getirilmişti.
Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ile Karaca hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından dava açılmıştı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yeni bir gelişme yaşandı.
SAVCININ MÜTALAASI
Davanın esasına ilişkin mütalaasını mahkemeye sunan Cumhuriyet savcısı, Karaca hakkında ceza istemini açıkladı. Savcı, "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" Karaca'nın 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, "uluslararası casusluk" suçundan ise Karaca'nın beraati yönünde görüş bildirdi.
SÜRE İSTEDİ
Sanık Osman Karaca ve avukatı, savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için süre istedi. 25 Ekim 2019'dan beri tutuklu olduğunu belirten Karaca, tahliye edilmesini istedi.
Mahkeme heyeti ise Karaca'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için sanık ve avukatına mart ayına kadar süre verdi.
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