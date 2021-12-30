MİT Kamboçya’da yakalanmıştı! FETÖ’nün sözde Meksika imamı hakkında savcı mütalaasını açıkladı

SÜRE İSTEDİ

Sanık Osman Karaca ve avukatı, savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için süre istedi. 25 Ekim 2019'dan beri tutuklu olduğunu belirten Karaca, tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti ise Karaca'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için sanık ve avukatına mart ayına kadar süre verdi.