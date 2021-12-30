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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği

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Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Başkan Erdoğan’a yeni yıl tebriği

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak yeni yılını kutladı.

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