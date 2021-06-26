Son dakika: Kuzey Makedonya'da yakalanan Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral Türkiye'ye getirildi

CİHAN SARAL DA KUZEY MAKEDONYA YAKALANMIŞTI



Öte yandan polis, grup üyesi 9 kişiyi yakalamış ancak olayın faillerinden Zafer Saral ve Cihan Saral'ın yurtdışına kaçtığı anlaşılmıştı. İstanbul'daki operasyon sürerken polis, Cihan Saral da Mayıs ayında Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Cihan Saral tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.