Emekli Albay Mustafa Kaya kimdir, bulundu mu? Müge Anlı’ya katılan Seyhan Kaya sinirlerine hakim olamadı

Emekli Albay Mustafa Kaya bulundu mu? Sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Emekli Albay Mustafa Kaya aranıyor. 70 yaşındaki Mustafa Kaya'yı 2,5 yıldır görmediğini söyleyen eşi Seyhan Kaya, görümcesi hakkında ilginç suçlamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından Mustafa Kaya'nın kaçırılıp kaçırılmadığı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Emekli Albay Mustafa Kaya kimdir, bulundu mu? İşte haberin detayları...

MUSTAFA KAYA OLAYI NEDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar yaşandı. 70 yaşındaki Emekli Albay Mustafa Kaya olayında aile kavgası programa damga vurdu. Mustafa Kaya'nın eşi Seyhan Kaya, eşini yaklaşık 3 yıldır göremediğini söyleyerek görümcesine ve kocasının ilk eşinden olan kızına sert suçlamalarda bulundu.

Seyhan Kaya, yaklaşık üç yıl öncesine kadar Marmaris'te eşi Mustafa Kaya ile birlikte bir apar işlettiğini söyledi.