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Emekli Albay Mustafa Kaya kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'ya katılan Seyhan Kaya sinirlerine hakim olamadı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Emekli Albay Mustafa Kaya kimdir, bulundu mu? Müge Anlı’ya katılan Seyhan Kaya sinirlerine hakim olamadı

Emekli Albay Mustafa Kaya kimdir, bulundu mu? Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Seyhan Kaya, üç yıldır göremediği 25 yıllık eşinin bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Mustafa Kaya ile ilgili yakınlarının karşılıklı iddiaları sonrası "Emekli Albay Mustafa Kaya kaçırıldı mı, bulundu mu?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, Emekli Albay Mustafa Kaya kimdir, bulundu mu? İşte son gelişmeler...

Emekli Albay Mustafa Kaya bulundu mu? Sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Emekli Albay Mustafa Kaya aranıyor. 70 yaşındaki Mustafa Kaya'yı 2,5 yıldır görmediğini söyleyen eşi Seyhan Kaya, görümcesi hakkında ilginç suçlamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından Mustafa Kaya'nın kaçırılıp kaçırılmadığı konusunda araştırmalar başladı. Peki, Emekli Albay Mustafa Kaya kimdir, bulundu mu? İşte haberin detayları...

MUSTAFA KAYA OLAYI NEDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar yaşandı. 70 yaşındaki Emekli Albay Mustafa Kaya olayında aile kavgası programa damga vurdu. Mustafa Kaya'nın eşi Seyhan Kaya, eşini yaklaşık 3 yıldır göremediğini söyleyerek görümcesine ve kocasının ilk eşinden olan kızına sert suçlamalarda bulundu.

Seyhan Kaya, yaklaşık üç yıl öncesine kadar Marmaris'te eşi Mustafa Kaya ile birlikte bir apar işlettiğini söyledi.

"GÖRÜMCEM TAM BİR KARAYILAN"

Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" dedi.

Eşiyle daha önce hiçbir sorun yaşamadıklarını vurgulayan Seyhan Kaya, tüm problemi Mustafa Kaya'nın ailesinden kaynaklandığını öne sürdü.

Çiftin kızları Irmak Naz Kaya ise tek isteğinin babasını bir kez daha görmek olduğunu ifade etti. Genç kız, "Babam neredeyse ben onun yanına gitmek istiyorum" dedi.

SEYHAN KAYA SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Görümcesinin Müge Anlı canlı yayınına bağlanmasının ardından sinirlerine hakim olamayan Seyhan Kaya, birbirinden ilginç suçlamalarda bulundu. Görümcesinin dolandırıcı olduğunu iddia eden Kaya, yuvasının dağılmasına izin vermeyeceğini tekrarladı.

Mustafa Kaya'nın ilk eşinden olan kızı Sibel Kaya da Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlandı. Babasının yanında olduğunu söyleyen Sibel Kaya ile Seyhan Kaya arasında sert bir tartışma yaşandı. Kaya Ailesi'nin telefonda birbirlerine girmesi üzerine müdahale eden başarılı programcı Müge Anlı ise aile üyelerinin bir araya gelerek tartışmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti.

MUSTAFA KAYA BULUNDU MU?

Emekli Albay Mustafa Kaya olayı henüz çözülmedi. Konu hakkında yeni gelişmeler yaşandıkça ahaber.com.tr'de olacak.

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