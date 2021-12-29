Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Aralık Çarşamba gününün koronavirüs verilerini paylaştı | İşte vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. 29 Aralık Çarşamba günü Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte günün koronavirüs tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 366 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 684 kişinin testi pozitif çıktı, 142 kişi yaşamını yitirdi.
1 GÜNDE 142 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 29 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 36 bin 684 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 142 oldu. Bir günde toplam 366 bin 363 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 638 olarak kaydedildi.
29 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,1 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,62 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 129 milyon 972 bin 508'e yükseldi.
BAKAN KOCA UYARDI: RİSK GRUBUNDAKİLER DİKKAT
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. Risk grubundakiler daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır" dedi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
28 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
27 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU
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