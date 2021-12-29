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Son dakika: Kritik karar Resmi Gazete'de! Mevduat katılım fonu tutarında düzenleme! 200 bin TL'ye çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Son dakika: Kritik karar Resmi Gazete’de! Mevduat katılım fonu tutarında düzenleme! 200 bin TL’ye çıkarıldı

Bankalardaki mevduat ile katılım bankalarındaki katılım fonu için TMSF garantisi üst limiti, 150 bin TL’den 200 bin TL'ye çıkarıldı.

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