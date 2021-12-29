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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’ın kararları Resmi Gazete’de

Son dakika haberleri... İstanbul, Eskişehir, Kastamonu ve Adıyaman'da bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi olarak tespit edilirken, Balıkesir ve Çankırı'da bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

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