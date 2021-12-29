Son dakika: MEB'den öğretmen atamasında sınav sonuç süreciyle ilgili açıklama
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamasında sınav sonuç süreciyle ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. MEB'den yapılan açıklamada, ''Öğretmen adaylarına yönelik adaletsiz bir uygulama yok.'' denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'li isimlerin KPSS ve sözlü sınav (mülakat) üzerinden yürüttükleri algı operasyonuna yanıt verdi.
MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sözleşmeli öğretmen istihdamında ilgili mevzuatında belirtildiği üzere başvuran adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanmakta ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilen sözlü sınava; her alan için alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday çağrılmaktadır. Sözlü sınavda ise 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılmakta ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazanmaktadır.
"HERHANGİ BİR ADALETSİZ UYGULAMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesinde ise sözlü sınav konuları ve ağırlıkları belirtilmiştir. Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle objektif olarak değerlendirilmektedir. Tüm sınav merkezlerinde adaylara yöneltilen sorular eş değer nitelikte olup merkezi olarak hazırlanmaktadır. Sözlü sınavlar mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmakta herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir.
Bu çerçevede 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında öğretmen atama sözlü sınavları gerçekleştirilmiş, sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiştir.
"İTİRAZLAR TİTİZLİKLE İNCELENECEK"
Öğretmen adaylarımızın sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları atama takviminde belirtilmiş olup, itirazlar 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve 14 Ocak 2022 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir."
KEMAL KILIÇDAROĞLU MEB'İ HEDEF ALMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu KPSS ve mülakatlarda haksızlık olduğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef alarak algılara oynadı.
Önce bir öğrencinin bilgilerini paylaşan Kemal Kılıçaroğlu öğrencinin KPSS puanının yüksek olmasına rağmen mülakat puanının düşük olduğunun kul hakkı olduğunu iddia ederek "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum. Gece uzun... Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim." iddiasında bulundu.
Daha sonra yanına gençleri alarak bir konuşma yapan ve konuşmasını sosyal medya üzerinden paylaşan Kılıçdaroğlu, "Sağır kulaklar mülakat mağduru gençlerimizin sesini duysun!" dedi.
Daha sonra bir paylaşım daha yapan "Kemal Kılıçdaroğlu MEB'e baskın yapacağını bildirdi. Kılıçdaroğlu "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…" dedi.
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