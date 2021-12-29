İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika paylaşımında kendisinin ve ailesinin dinlendiği ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl sonunda da benzer ifadeleri kullanarak kendisinin ve ailesinin dinlendiğini ifade etmişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Bakan Soylu "Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
İŞTE BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARININ DETAYLARI
Bakan Soylu "Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip eş başkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı her yıl aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
"Bu tür gerçek dışı ve hayal ürünü iddialarla güvenlik birimlerinin son derece büyük gayret, özveri ve başarıyla yürüttükleri mücadeleye sekte vurulmak ve sanki bir keyfiyet varmış algısı oluşturmak istenilse de güvenlik birimlerinin suç ve suçluyla olan amansız mücadelesinin bundan sonra da hukuksal çerçeve içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğini" ifade eden Soylu, diğer görev ve yetkileri gibi güvenlik birimlerince yürütülen iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasının dayanağı, kapsamı, usul ve esaslarının ilgili kanunlarda belirlendiğini kaydetti.
Soylu, yapılacak iletişimin dinlenmesine ilişkin talep ve kararlarda, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları, ilgili internet bağlantı adresi, tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenlerin belirtilmesi gerektiğini anımsatarak denetim konusunda yargı mercilerinin ve Devlet Denetleme Kurulunun da yetkisi bulunduğunu vurguladı.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"
"Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 saat içerisinde hakim onayına sunulmak kaydıyla diğer hallerde ise doğrudan hakim kararıyla yapılabilen iletişimin tespitine dair sürece ilişkin koşullar, usul ve esaslar, yetki, süre, denetim gibi tüm ayrıntıların belirtilen yasal çerçeve ile net bir şekilde belirlendiği açıkça ortada olup birilerinin iddia ettiği gibi sistemin içerisinde en ufak bir keyfiyete mahal bırakılmamıştır.
Sonuç olarak iletişimin tespitine dair her türlü faaliyet yetkili hakim kararları doğrultusunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanlığının koordine ve nezaretinde gerçekleştirilmekte olup bu konuyla ilgili görev yürüten güvenlik birimlerimize yönelik çok ciddi bir denetim mekanizması bulunmaktadır."
Soylu, "mevzuat hükümleri ve uygulamaya ilişkin süreçler bu kadar açık ve net şekilde bilinmekteyken kamuoyunu yanıltıcı şekilde, hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan, tamamen siyasi algı oluşturmaya ve güvenlik birimlerini zan altında bırakmaya, moral ve motivasyonlarını düşürmeye yönelik bu tür açıklamaların en hafif tanımıyla devlet ve siyaset ciddiyeti ile bağdaşmadığını" belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:
"Hal böyle iken iddiasıyla ilgili olarak varsa bilgi ve belgeleriyle savcılığa başvurmak yerine ısrarlı ve mütemadi bir şekilde, milletimizin devletine olan güvenini azaltmaya, devletin itibarını sarsmaya, güvenlik birimlerimizin mücadele azmini kırmaya yönelik bu tür iftiralara karşı Bakanlığımızca gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır."
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim, eşimin, çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum" demişti.
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