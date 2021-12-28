THY’nin mega taşınma belgeselinin National Geographic Türkiye kanalında yayınlanacağı tarih belli oldu

İşte Aytuğ'un bugünkü yazısı;

Avrupa'nın en büyük havaalanı olarak kentimizi bir kez daha dünyanın merkezi haline getiren İstanbul Havalimanı'na övgü yağıyor. Hem teknik altyapısı hem de yolcu odaklı müthiş hizmet anlayışıyla İstanbul Havalimanı yabancıların da göz bebeği oldu.

Son övgü ise dünyanın en önemli belgesel kanallarından National Geographic'den geldi. Kanal, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan ve sadece 43 saatte tamamlanan sivil havacılık tarihinin en büyük ve başarılı taşınma operasyonunu anlatan belgeseli ekrana getirecek. 16 Ocak Pazar akşamı saat 21.00'de yayınlanacak Büyük Taşınma adlı belgesel, Türkiye'nin göz kamaştıran lojistik becerisine bir saygı duruşu niteliğinde...