Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? 31 Aralık - 1 Ocak'ta saat kısıtlaması olacak mı?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu sene de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? 31 Aralık - 1 Ocak'ta saat kısıtlaması olacak mı?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? 31 Aralık - 1 Ocak'ta saat kısıtlaması olacak mı? Sorusunun yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2019 Aralık ayında başlayan salgının varyantlarla devam etmesi nedeni ile bu yılbaşında yasak olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? 31 Aralık - 1 Ocak'ta saat kısıtlaması olacak mı?
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.
Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.
2022 PARTİLERİNE OMİKRON YASAĞI
Dünya geçen yılın ardından 2022'ye de salgın endişesiyle giriyor. Omikron vakalarındaki kaygı veren artış nedeniyle dünyanın pek çok kentindeki yeni yıl kutlamaları iptal edildi.
ARALIK 2019'dan beri dünyanın odak noktasında yer alan ve geçtiğimiz 2 yıldır gündemden düşmeyen koronavirüs pandemisi, 2022'ye girerken de hayatımızı etkilemeye devam ediyor. 2021 yılında aşılar umut getirmiş ve kısıtlamalar hafiflemiş olsa da aşılara dirençli Omikron gibi yeni varyantların türemesi, dünyayı yeniden kısıtlamalara itiyor.
YILBAŞI TEDBİRLERİ
Hıristiyan dünyasının kutsal bayramı Noel, Hollanda ve Avusturya gibi bazı ülkelerde kapanmalarla geçse de, genel olarak serbest bir şekilde kutlandı. Özellikle batılı ülkeler, kısıtlama kararını yeni yıl kutlamaları için getirmeye hazırlanıyor. Salgın tedbirleri kapsamında New York'ta yeni yıl kutlamalarında maske takma zorunluluğu getirilirken, Atina, Berlin, Edinhburg, Londra, Yeni Delhi, Paris, Roma, Bangkok ve Las Vegas gibi önde gelen bazı şehirlerde yeni yıl için toplu kutlamalar yasaklandı. İşte özetle, ülke ülke yeni yıl tedbirleri ve salgında son durum:
Katolik mezhebinin ruhani lideri Papa Françesko, dün geleneksel Noel duasında koronavirüs pandemisinin sona ermesi, herkese eşit sağlık hizmeti, yoksullar için aşı ve dünya meselelerinin çözümü için diyalog çağrısında bulundu.
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- Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? 31 Aralık - 1 Ocak'ta saat kısıtlaması olacak mı?
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