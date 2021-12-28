Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? 31 Aralık - 1 Ocak'ta saat kısıtlaması olacak mı? Sorusunun yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2019 Aralık ayında başlayan salgının varyantlarla devam etmesi nedeni ile bu yılbaşında yasak olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? 31 Aralık - 1 Ocak'ta saat kısıtlaması olacak mı?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.