Diyarbakır’da HDP’nin düzenlediği kongre hakkında yeni gelişme! Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi

11 KİŞİYE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde dün bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, etkisiz hale getirilen teröristler için sözde "saygı duruşu"nda bulunulmuş, slogan atılmış, sinevizyon gösteriminde Öcalan'ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verilmişti.