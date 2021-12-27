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Diyarbakır'da HDP'nin düzenlediği kongre hakkında yeni gelişme! Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi

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Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Diyarbakır’da HDP’nin düzenlediği kongre hakkında yeni gelişme! Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde HDP tarafından gerçekleştirilen ve PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılan 3. Olağan Gençlik Kongresi'ne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı kongrede gözaltına alınan 16 kişinin 11'inin adli kontrol hükümlerince olmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Diyarbakır'da, HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'nde "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, 11'i adli kontrol hükümlerince olmak üzere serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li bazı milletvekillerinin katılımıyla merkez Kayapınar ilçesinde dün bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.

5'İ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

11 KİŞİYE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde dün bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, etkisiz hale getirilen teröristler için sözde "saygı duruşu"nda bulunulmuş, slogan atılmış, sinevizyon gösteriminde Öcalan'ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verilmişti.

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