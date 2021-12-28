Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: İhtiyaç sahibi vatandaşlara devletten doğal gaz desteği verilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı kadar doğalgaz desteğinin de verileceğini duyurdu. Yanık konuya ilişkin "Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız" ifadelerini kullanırken, engelli atamalarının ocak ayının ilk haftasında gerçekleşeceğini duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada ihtiyaç sahiplerine devlet tarafından doğal gaz desteği sağlanacağını vurgularken "Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.
İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA DOĞAL GAZ DESTEĞİ
Bakanlık olarak yapılacak doğalgaz yardımının detaylarını da anlatan Bakan Derya Yanık, "Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" dedi.
ENGELLİ ATAMALARI OCAK AYININ İLK HAFTASINDA YAPILACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının üç gruba sosyal atama yaptığını anlatan Yanık, "Birincisi engellilerimizin kamuda istihdamı, ikincisi şehit yakınları gazilerimizin istihdamı, üçüncüsü bakımevlerinde yetişen çocuklarımızın istihdamı. Bu üç alandaki istihdamı biz yapıyoruz. Bu istihdamlarda kadroyu biz belirlemiyoruz. Her bir kamu kurumun yüzde 3 engelli çalıştırmak mecburiyeti var. Biz kurumların taleplerini topluyoruz sonra onun atamasını gerçekleştiriyoruz. 2 bin 927 kadroya Ocak ayının ilk haftasında engellilerimizin atamasını gerçekleştireceğiz. 6 bin kadro bizim Bakanlığımıza açılan kadro. Ocak ayının ilk haftası da bunun ilanına çıkmış olacağız. Tüm alanlarda alım olacak. Meslek personeli, büro personeli, yurt personeli bizim bakanlık olarak alacağımız her alanlarda özellikle meslek mensubu alanlarında tüm kadrolarda alıma çıkıyoruz. Başvuru koşullarını taşıyan bütün vatandaşlarımız Bakanlığımızın sitesini takip etsinler. Bizim genç, çalışmaya hevesli arkadaşlara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
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