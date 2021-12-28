Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: İhtiyaç sahibi vatandaşlara devletten doğal gaz desteği verilecek

ENGELLİ ATAMALARI OCAK AYININ İLK HAFTASINDA YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının üç gruba sosyal atama yaptığını anlatan Yanık, "Birincisi engellilerimizin kamuda istihdamı, ikincisi şehit yakınları gazilerimizin istihdamı, üçüncüsü bakımevlerinde yetişen çocuklarımızın istihdamı. Bu üç alandaki istihdamı biz yapıyoruz. Bu istihdamlarda kadroyu biz belirlemiyoruz. Her bir kamu kurumun yüzde 3 engelli çalıştırmak mecburiyeti var. Biz kurumların taleplerini topluyoruz sonra onun atamasını gerçekleştiriyoruz. 2 bin 927 kadroya Ocak ayının ilk haftasında engellilerimizin atamasını gerçekleştireceğiz. 6 bin kadro bizim Bakanlığımıza açılan kadro. Ocak ayının ilk haftası da bunun ilanına çıkmış olacağız. Tüm alanlarda alım olacak. Meslek personeli, büro personeli, yurt personeli bizim bakanlık olarak alacağımız her alanlarda özellikle meslek mensubu alanlarında tüm kadrolarda alıma çıkıyoruz. Başvuru koşullarını taşıyan bütün vatandaşlarımız Bakanlığımızın sitesini takip etsinler. Bizim genç, çalışmaya hevesli arkadaşlara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.