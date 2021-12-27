100 metrekarelik eve düşük fatura! Doğalgaz ve elektriğe kademeli tarife nasıl olacak?





AVRUPA'NIN EN UCUZ GAZI BİZDE

Fatura ve pompada AB-Türkiye karşılaştırması yapan Bakan Dönmez, Hollanda'da 1 litre benzinin 1.96 euro, İspanya'da 1.48 euro, Almanya'da 1.66 euro, Türkiye'de ise 0.89 euro olduğunu söyledi. Elektrik fiyatlarında da konut bazında İngiltere'nin Avrupa'da en pahalı elektriği kullanan ülke olduğunu anlatan Dönmez, şöyle konuştu: "İngiltere'de 1 kilovatsaat elektrik 0.4 euro, Almanya'da 0.37 euro, Fransa'da 0.22 euro. Türkiye 0.06 euroyla Avrupa'da en ucuz elektriği kullanan 2'nci ülke. Bizden daha ucuzu Ukrayna. Orada 0.053 euro. Bir metreküp doğalgaz İsveç'te 2.47 euro, Almanya'da 1.31 euro, İtalya'da 1.32 euro, Yunanistan'da 1.08 euro, Türkiye 0.17 euro. Avrupa'da en ucuz doğalgazı kullanan ülkeyiz."