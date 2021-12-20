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Son dakika: Ordu'da torbacı avı: Göz açtırılmıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2021
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Son dakika: Ordu’da torbacı avı: Göz açtırılmıyor

Son dakika haberleri... Ordu’da Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya ve uyuşturucu ticaretine karşı 13-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı.

Söz konusu tarihler arasında gerçekleştirilen 12 operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda 54 gram esrar ve 433 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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