27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanlığında 2021 değerlendirmesi | Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Dışişleri Bakanlığında 2021 değerlendirmesi | Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığında 2021 değerlendirmesi | Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın 2021 değerlendirmesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan ile normalleşme adımlarına değinen Çavuşoğlu, "Ermenistan ile normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. İstanbul-Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA