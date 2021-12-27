Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Aralık Pazartesi gününün koronavirüs verilerini açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 27 Aralık Pazartesi gününü kapsayan koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre bugün kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti? İşte günün koronavirüs tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,89, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,55 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 129 milyon 332 bin 845 doza yükseldi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
''OMICRON VARYANTI DAHA HIZLI YAYILMAKTADIR''
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız.'' dedi.
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