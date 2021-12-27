Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Aralık Pazartesi gününün koronavirüs verilerini açıkladı | İşte vaka ve vefat sayıları

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.