Yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma - 1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yılbaşında kapanma var mı? 2022 yılbaşı için geri sayım başladı. 01 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, yılbaşında herhangi bir kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Kovid-10 nedeniyle geçtiğimiz yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki, yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma - 1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni yıla girmeye hazırlanan vatandaşlar yılbaşı tatili için hazırlıklara başladı. Kovid-19 ile mücadele içerisinde geçirilen bir yılı daha geride bırakmak üzere olan Türkiye'de yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yılbaşında yurt genelinde 4 gün kısıtlama uygulanmıştı. Peki, yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma - 1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları...
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
31 Aralık Cuma ve 01 Ocak Cumartesi günü kısıtlama uygulanacağına yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bilindiği üzere, tam normalleşme sürecine geçildiği günden itibaren tüm kısıtlamalar kaldırılmıştı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
"YILBAŞI ÖNCESİNDE OMİCRON VARYANTI UYARISI"
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının bulaşıcılığının yüksek olduğunu belirterek, yılbaşında kapalı alanlarda ve toplu eğlence mekanlarında vakit geçirmemeye gayret edilmesi gerektiğini söyledi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, AA muhabirine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'nin kalabalık illerinde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlasının Omicron kaynaklı olduğunu açıkladığını hatırlattı.
Kovid-19 salgınının başından bu yana her tatil döneminde bilim insanları tarafından uyarıların tekrarlandığını belirten Şener, "Omicron varyantının ülkemizde yaygınlaşmaması için özellikle yılbaşı tatili kısa dönemli de olsa bizim için bir sınav. Bu sınavı başarıyla atlatma imkanının bulursak,önümüzdeki zaman diliminde varyantın Türkiye'de yaygınlaşmasını geciktirebiliriz." dedi.
"MASKE, MESAFE VE EL HİJYENİNDE HİÇ TAVİZ VERMEMEMİZ LAZIM"
Omicron varyantının diğer varyantlara göre 70 kat daha hızlı yayıldığını, vatandaşların bunu unutmaması gerektiğini dile getiren Şener, gelecek birkaç aylık sürecin Omicron varyantıyla mücadelede önem taşıdığına işaret etti. Şener, şunları kaydetti:
"Bu periyodun ilk başı yılbaşı ve yılbaşı tatili denilebilir. Özellikle tüm dünyada Noel arifesinde tatiller başladığı zaman, kapalı alanlarda ve kapalı eğlence alanlarında kısıtlamalar başladı. Ülkemizde bir kısıtlama yok ama bizler sorumluluk bilincine sahip olarak kapalı alanlarda ve toplu eğlence mekanlarında vakit geçirmemeye gayret etmemiz lazım. Evlerde kendi çekirdek ailemizle vakit geçirmeyi tavsiye ediyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olasılıkla Omicron varyantının önümüzdeki zaman dilimi içinde hızlı ve baskın bir şekilde yayılma potansiyeli var. Bu yayılma potansiyelinin önünü alabilmemiz için aslında yılbaşı bizim için fırsat. Kapalı alanlarda da maske, mesafe ve el hijyeninde hiç taviz vermememiz lazım."
"BİR AN ÖNCE EKSİK AŞILAR TAMAMLANMALI"
Omicron varyantıyla mücadelede aşılanmanın önemli olduğunu aktaran Şener, "Vatandaşlarımızın eksik olan aşılarını bir an önce tamamlamaları lazım. 2 doz aşı olanlar 3. doz aşılarını olmaları gerekir. Hiç aşılanmayan vatandaşlar, mutlaka birer ay arayla çift doz aşılarını olmalılar. Kış döneminde varyant olgularda bir artış olacak. Bunu hepimiz yaşayacağız. Bunu olabildiğince az tutup hastaneye yatış sayılarını ve ölüm sayılarını az tutmak için bir an önce vatandaşların aşı merkezlerine koşmaları gerekiyor." dedi.
TURKOVAC aşısına da değinen Şener, şöyle konuştu:
"Hepimizin dört gözle beklediği aşı artık kullanıma hazır durumda. Seri üretim aşamasına geldi. Erken ve acil kullanım onayı aşamalarını geçti. Delta ve diğer varyantlar dahil olmak üzere, ilgili kurumlar tarafından etkin ve yetkin bulundu. Bu bizim için yaklaşık 2 yıldır beklediğimiz bir aşamaydı. Bu aşamadan sonra Sağlık Bakanlığı verilerine göre yerli ve milli aşı olduğu zaman aşılanma yönünde karar vereceğini bildiren yaklaşık 5 milyon civarında vatandaşımız vardı. Artık 5 milyonun üzerine düşen bir vazife ortaya çıktı. Tıpkı daha önce söz verdiğiniz gibi, hazır olan aşıyı aşı merkezlerinde olmaya çağırıyoruz. Bu salgından çıkabilmemizin yolu birlikte hareket etmemiz ve koruma yelpazemizi genişletmemizle olacak."
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- Yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma - 1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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