Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni yıla girmeye hazırlanan vatandaşlar yılbaşı tatili için hazırlıklara başladı. Kovid-19 ile mücadele içerisinde geçirilen bir yılı daha geride bırakmak üzere olan Türkiye'de yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yılbaşında yurt genelinde 4 gün kısıtlama uygulanmıştı. Peki, yılbaşında kapanma var mı? 31 Aralık Cuma - 1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları...

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

31 Aralık Cuma ve 01 Ocak Cumartesi günü kısıtlama uygulanacağına yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bilindiği üzere, tam normalleşme sürecine geçildiği günden itibaren tüm kısıtlamalar kaldırılmıştı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

"YILBAŞI ÖNCESİNDE OMİCRON VARYANTI UYARISI"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının bulaşıcılığının yüksek olduğunu belirterek, yılbaşında kapalı alanlarda ve toplu eğlence mekanlarında vakit geçirmemeye gayret edilmesi gerektiğini söyledi.