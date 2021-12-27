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Son dakika: Diyarbakır'da polis merkezine pompalı tüfekle girip ateş açan şüpheli tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Son dakika: Diyarbakır’da polis merkezine pompalı tüfekle girip ateş açan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da polis merkezine pompalı tüfekle girerek ateş açan Suriye uyruklu 23 yaşındaki Abdurrahman Katibi tutuklandı.

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