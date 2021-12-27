Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Mehmetçik Türkiye'nin sınırlarını korkusuzca korumaya devam ediyor. Sınır dışında vatan toprağı için nöbet tutan Türk askeri Barış Pınarı bölgesinde teröristlerle çatışmaya girdi. Milli Savunma Bakanlığı saldırı hazırlığında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütlerine peş peşe darbe vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki sıcak gelişmeler hakkında bilgilendirme açıklaması yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
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