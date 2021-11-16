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Son dakika | Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki teröristler 2 adet el bombasıyla yakalandı

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Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Son dakika | Diyarbakır’da eylem hazırlığındaki teröristler 2 adet el bombasıyla yakalandı

Son dakika haberi...Diyarbakır'da kent merkezinde eylem hazırlığında olan R.E. ve M.F. adlı 2 şüphelinin 2 adet el bombasıyla tutuklandığı bildirildi.

Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığındayken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla R.E. ve M.F'yi yakaladı.

Üzerlerinde 2 el bombası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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