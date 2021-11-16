Son dakika | Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki teröristler 2 adet el bombasıyla yakalandı
Son dakika haberi...Diyarbakır'da kent merkezinde eylem hazırlığında olan R.E. ve M.F. adlı 2 şüphelinin 2 adet el bombasıyla tutuklandığı bildirildi.
Diyarbakır'da el bombasıyla saldırı hazırlığındayken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla R.E. ve M.F'yi yakaladı.
Üzerlerinde 2 el bombası bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.