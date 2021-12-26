Son dakika: Başkan Erdoğan Asiye’nin babası ile görüştü

AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş'le ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Başkan Erdoğan, Gaziantep'te, 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanması olayına değinerek, "Asiye yavrumuzu maalesef bu pitbull köpekleri adeta parçalama noktasına geldiler. Biz hayvan severler noktasında bir yasal düzenleme yapalım dedik, yaptık. Şimdi tabii bu yasal düzenlemeyle ortaya bir de bedel çıkıyor." diye konuştu.

BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ

Asiye'nin dün gece ambulans uçakla Antalya Üniversitesine nakledildiğini ve orada gerekli operasyonların yapılacağını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii ilginç olan bir şey var, şimdi bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ve ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar, şudur budur hiç böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor hala bu adamlar 'acaba babasını nasıl aldatırız, nasıl kandırırız?' bunun gayreti içindeler. Kandıramayacaksınız, bunların da bedelini ödeyeceksiniz. Ama biz de anneyi de, babayı da, yavruyu da inşallah elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde ve alanında ülkemizde de dünyada da parmakla gösterilen doktorlarımıza inşallah tedavisini yaptıracağız. Hep birlikte dua edelim, Asiye yavrumuzu da inşallah kurtarmış olalım. Babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz ve onu da inşallah çok daha ideal bir yere çalışmak üzere sevk ediyoruz."