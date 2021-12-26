Son dakika: Başkan Erdoğan Asiye'nin babası ile görüştü
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin babası ile görüştü. Başkan Erdoğan, minik Asiye hakkında bilgi aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı.
Küçük kızın durumunu soran ve ailenin yanında olduğunu belirten Erdoğan "Asiye'min gözlerinden öpüyorum. Gerek Vali bey gerek Fatma hanım üzerinden. Süreci yakından takip ediyorum. Namazlarımda da dua edeceğim" dedi.
AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş'le ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te, 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanması olayına değinerek, "Asiye yavrumuzu maalesef bu pitbull köpekleri adeta parçalama noktasına geldiler. Biz hayvan severler noktasında bir yasal düzenleme yapalım dedik, yaptık. Şimdi tabii bu yasal düzenlemeyle ortaya bir de bedel çıkıyor." diye konuştu.
BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ
Asiye'nin dün gece ambulans uçakla Antalya Üniversitesine nakledildiğini ve orada gerekli operasyonların yapılacağını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Tabii ilginç olan bir şey var, şimdi bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ve ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar, şudur budur hiç böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor hala bu adamlar 'acaba babasını nasıl aldatırız, nasıl kandırırız?' bunun gayreti içindeler. Kandıramayacaksınız, bunların da bedelini ödeyeceksiniz. Ama biz de anneyi de, babayı da, yavruyu da inşallah elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde ve alanında ülkemizde de dünyada da parmakla gösterilen doktorlarımıza inşallah tedavisini yaptıracağız. Hep birlikte dua edelim, Asiye yavrumuzu da inşallah kurtarmış olalım. Babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz ve onu da inşallah çok daha ideal bir yere çalışmak üzere sevk ediyoruz."
NE OLMUŞTU?
Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Asiye'nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Asiye'nin dün Antalya'ya sevkine karar verildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra gece, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün nezaretinde küçük Asiye Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen hava ambulansıyla Antalya'ya uğurlandı.
DOKU NAKLİ YAPILACAK
Hava ambulansı saat 03.00 sıralarında Antalya'ya indi. Ambulanstan alınan küçük Asiye Ateş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Asiye Ateş'in genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı ve doku nakli yapılacağı kaydedildi.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından takip edilen Asiye'nin doku nakli ameliyatının, önümüzdeki hafta içerisinde yapılacağı belirtildi. Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan'ın sürdüreceği belirtildi.
'TEK İSTEĞİM KIZIMIN İYİLEŞMESİ'
Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, tek çocukları olduğunu ve sağlık sorunları nedeniyle bir daha çocuklarının olamayacağını söyledi. Hüseyin Ateş, tek isteğinin Asiye'nin sağlığına kavuşup, eski günlerine dönmesi olduğunu ifade ederek, "Olay günü oradaydım. Kat temizliğindeydim. Sitenin kapıcısıyım. Temizlik yaptığım için duymadım. Ben aşağıya indiğimde eşim ve orada çocuğumu kurtaran kişiler, çocuğumu hastaneye getirmişler. Çocuğumun hayati tehlikesi devam ediyor. Çok üzücü bir olay, konuşamıyorum. Dizlerim kırıldı. Bir çocuğum var. Eşimin çocuğu olmama ihtimali de çok yüksek. Benim tek isteğim adaletin yerinin bulmasıdır. Asiye'nin sağ salim çıkması. Asiye için daha iyi bir yüz nakli yapılması için daha iyi okullarda okumasını istiyorum. Ne yapılacaksa Asiye için istiyorum. Şu anda işimden kovuldum. Isıran köpekler patronumun köpekleri olduğu evimden de taşınacağım. İnşallah kızım sağlığına bir an önce kavuşur. Devletime güveniyorum" dedi.
UZUV KAYBI OLMAYACAK
Asiye'nin ameliyatını gerçekleştiren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Operatör Doktor Abdulkadir Calavul, ameliyatın oldukça zorlu olduğunu ve 6 saat sürdüğünü belirti. Calavul, Asiye'de herhangi bir uzuv kaybının söz konusu olmayacağını ancak şu anda yüz felci muayenesi ve ses işitmesini yapamadıklarını belirterek, "Hasta ilk geldiğinde durumu çok kötüydü. Bilinci kapalı ve entübe şekildeydi. Bize geldiğinde başarılı bir şekilde ameliyatını gerçekleştirdik. Sağ kulak bölgesi, sağ yanak bölgesi, solda ense bölgesinde kemiği kopmuş şekildeydi. Yine saç derisini tamamen koparmış şekildeydi. Kopan dokuların hepsini yerine diktik. Gün geçtikçe daha iyiye gidecek. Tek sıkıntımız beyin bölümü açıkta olduğu için enfeksiyon ihtimaline karşı antibiyotik veriyoruz. Enfeksiyon kapmazsa herhangi bir sıkıntımız kalmayacak. Bu risk dolayısıyla yoğun bir şekilde takip etmekteyiz. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık olarak 6 saat sürdü. Damarları, sinir dokularını, koparılan saç derilerini diktik. Herhangi bir uzuv kaybı söz konusu olmayacak ancak çocuk hasta olduğu için şu anda yüz felci muayenesini ve ses işitmesini yapamıyoruz" diye konuştu.
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