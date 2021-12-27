Terör iltisaklı nedir? İltisaklı ne demek, kelime anlamı nedir? İltisaklı anlamı…

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman iltisak kelimesi, 'Kavuşma ya da birleşme' anlamları kapsamında ifade edilmektedir. Özellikle tarihi kitaplar ile beraber bazı resmi kurum ve belgelerde de karşılaşılan bir sözcük olduğunu ifade etmek mümkün.

Aynı zamanda kavuşma ve birleşme gibi anlamları değişik alanlarda kullanım olanağı tanıyor. Hem bazı unsurların ya da grupların birleşmesi hem de insan kavuşması şeklinde anlatılabilir.