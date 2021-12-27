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Terör iltisaklı nedir? İltisaklı ne demek, kelime anlamı nedir? İltisaklı anlamı…

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Terör iltisaklı nedir? İltisaklı ne demek, kelime anlamı nedir? İltisaklı anlamı…

Terör iltisaklı nedir? İltisaklı ne demek? Son günlerde kamuoyunda gündem olan iltisaklı kelimesini ne anlama geldiği merak ediliyor. Peş peşe yapılan açıklamaların ardından terör iltisaklı nedir sorusuna yanıt aranıyor. İşte; iltisaklı ne demek sorusunun cevabı!

İltisaklı ne demek? İltisaklı anlamı nedir? Terör iltisaklı nedir? İçişleri Bakanlığı açıklamalarıyla gündeme gelen terör iltisaklı ifadelerinin ne demek olduğu araştırılıyor. İltisaklı ne demek sorusuna cevap aranıyor. Peki; terör iltisaklı nedir? İşte yanıtı…

İLTİSAKLI NE DEMEK?

Hem eş anlamlı olması ile hem de farklı sözcükler kapsamında iltisak kelimesi ifade edilir.

- Kavuşma
- Bitişme
- Birleşme

Bu şekilde yukarıdaki anlamları kapsamında önemli bir yere sahip ve özellikle edebi eserlerde karşılaşılan kelimeler içerisinde geliyor.

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman iltisak kelimesi, 'Kavuşma ya da birleşme' anlamları kapsamında ifade edilmektedir. Özellikle tarihi kitaplar ile beraber bazı resmi kurum ve belgelerde de karşılaşılan bir sözcük olduğunu ifade etmek mümkün.

Aynı zamanda kavuşma ve birleşme gibi anlamları değişik alanlarda kullanım olanağı tanıyor. Hem bazı unsurların ya da grupların birleşmesi hem de insan kavuşması şeklinde anlatılabilir.

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