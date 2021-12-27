27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Nevşin Mengü'nün lüks ve israf algısı çöktü! Başkan Erdoğan'ın konuğu olduğu ev için akılalmaz sözler

Nevşin Mengü'nün lüks ve israf algısı çöktü! Başkan Erdoğan'ın konuğu olduğu ev için akılalmaz sözler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
ABONE OL
Nevşin Mengü’nün lüks ve israf algısı çöktü! Başkan Erdoğan’ın konuğu olduğu ev için akılalmaz sözler

Başkan Erdoğan ve Türkiye gerçeklerini çarpıtarak amacından çıkarıp servis eden Nevşin Mengü, bu amaç doğrultusunda hiçbir yalanı söylemekten geri durmuyor. Algı operasyonlarının merkezindeki isimlerinden biri olan Mengü, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan ve beraberindekilerin yemek yediği bir fotoğrafı paylaşarak, "Beyaz Türkler köpeğine sahip çıksın diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı günün akşamı, Gaziantep'te Türkiye’nin en zenginlerinden Konukoğlu’nun sofrasında" ifadelerini kullandı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise Mengü'nün yalanını ortaya çıkardı. Sezal, "Gaziantep İl Başkanı’mızın evini Konukoğlu’nun evi diye yayınlayan yalancıya Nevşin Mengü denir. Bıkmadınız usanmadınız" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Nevşin Mengü, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin yemek yediği bir fotoğrafı paylaşarak, "Beyaz Türkler köpeğine Sahip çıksın diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı günün akşamı, Gaziantep'te Türkiye'nin en zenginlerinden Konukoğlu'nun sofrasında" ifadelerini kullandı.

"KONUKOĞLU'NUN DEĞİL GAZİANTEP İL BAŞKANIMIZIN EVİ"
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da Mengü'ye, "Gaziantep İl Başkanı'mızın evini Konukoğlu'nun evi diye yayınlayan yalancıya @nevsinmengu denir. Bakmadınız usanmadınız" yanıtını verdi.

"YALANLARINIZDA BOĞULUN!"
Sezal, "Cumhurbaşkanımızın yanında duran İl Başkanının eşidir. Sofrayı hazırlayan da. Ben de yan odada yedim aynı yemeği. Yalanlarınızda boğulun. @nevsinmengu" dedi.

İlber Ortaylı’dan Nevşin Mengü’ye tarih dersi! İLBER ORTAYLI'DAN NEVŞİN MENGÜ'YE TARİH DERSİ!
Saymaz ve Mengü İsrailli casusları aklamaya çalıştı SAYMAZ VE MENGÜ İSRAİLLİ CASUSLARI AKLAMAYA ÇALIŞTI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA