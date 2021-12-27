Nevşin Mengü'nün lüks ve israf algısı çöktü! Başkan Erdoğan'ın konuğu olduğu ev için akılalmaz sözler
Başkan Erdoğan ve Türkiye gerçeklerini çarpıtarak amacından çıkarıp servis eden Nevşin Mengü, bu amaç doğrultusunda hiçbir yalanı söylemekten geri durmuyor. Algı operasyonlarının merkezindeki isimlerinden biri olan Mengü, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan ve beraberindekilerin yemek yediği bir fotoğrafı paylaşarak, "Beyaz Türkler köpeğine sahip çıksın diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı günün akşamı, Gaziantep'te Türkiye’nin en zenginlerinden Konukoğlu’nun sofrasında" ifadelerini kullandı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise Mengü'nün yalanını ortaya çıkardı. Sezal, "Gaziantep İl Başkanı’mızın evini Konukoğlu’nun evi diye yayınlayan yalancıya Nevşin Mengü denir. Bıkmadınız usanmadınız" açıklamasında bulundu.
Gazeteci Nevşin Mengü, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin yemek yediği bir fotoğrafı paylaşarak, "Beyaz Türkler köpeğine Sahip çıksın diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı günün akşamı, Gaziantep'te Türkiye'nin en zenginlerinden Konukoğlu'nun sofrasında" ifadelerini kullandı.
"KONUKOĞLU'NUN DEĞİL GAZİANTEP İL BAŞKANIMIZIN EVİ"
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da Mengü'ye, "Gaziantep İl Başkanı'mızın evini Konukoğlu'nun evi diye yayınlayan yalancıya @nevsinmengu denir. Bakmadınız usanmadınız" yanıtını verdi.
"YALANLARINIZDA BOĞULUN!"
Sezal, "Cumhurbaşkanımızın yanında duran İl Başkanının eşidir. Sofrayı hazırlayan da. Ben de yan odada yedim aynı yemeği. Yalanlarınızda boğulun. @nevsinmengu" dedi.
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