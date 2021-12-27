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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı: Heyecanlanıyorum, Türkiye çok farklı noktalara gelecek

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Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon mesajı: Heyecanlanıyorum, Türkiye çok farklı noktalara gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber- A Para ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 20 Aralık tarihinin bir milat olduğunun altını çizen Bakan Nebati, Türkiye'nin cari fazlaya doğru ilerlediğini kaydetti. Nebati bundan sonraki mücadele alanlarının enflasyon olduğu söyledi ve "Bu enflasyonun önümüzdeki yıl geleceği noktaları düşününce heyecanlanıyorum. Çok farklı noktalara gelecek Türkiye" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı sonrası Türk Lirası'na değer kazandıracak tedbirleri açıkladı. Erdoğan'ın duyurduğu 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın ardından döviz kurlarında sert bir çakılma yaşandı.

Nebati’den enflasyon mesajı NEBATİ'DEN ENFLASYON MESAJI

Bu gelişmeler ışığıında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber - A Para ortak yayınında 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ı, Türkiye Ekonomi Programı' ve ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.




İşte Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

20 Aralık milattır. 20 Aralık'tan itibaren söylenenlere kimse bakmıyor. Hakaret ediyorlar, bağırıyorlar küfür ediyorlar... Çoğunluk onlardan yana değil. İnsanları robot olarak gören bu güruhun Türkiye'de başarılı olma şansı yok. Bizim başarılı olma şansımız varmı? Var, rakamlarla...

"TÜRKİYE CARİ FAZLAYA DOĞRU GİDİYOR"
Şu grafik tarihi dönümün grafiğidir. Türkiye'nin yeni ekonomi modelini inşa etmesinin sebebi budur. Bugünkü cari açık 12 milyar dolar civarında geliyor. Bu Türkiye'nin cari fazlaya doğru gittiğini gösteriyor. Cari fazlaya gitmese bile Türkiye için 12 milyar dolar nedir?



Turizm gelirlerimiz bu yıl patlama yaptı. Önümüzdeki yıl farklı noktalara gidecek. Türkiye koptu gidiyor demek bu grafik. Bundan sonraki mücadele alanımız enflasyon. Dövizdeki kırılmayı gerçekleştirdik.

"YIL SONU BÜYÜME TAHMİNİMİZ ÇİFT HANELİ"
Yıl sonunda büyüme beklentimiz çift haneli olacak. Şirketler açılmaya devam ediyor.



"TL MEVDUATLAR 38 MİLYAR ARTTI"
Kurdaki dalgalanmalar sona erdi. 3 ay sonunda ilk bilançolarımızı göreceğiz. TL mevduatlar 38 milyar arttı. Herkes önünü görmek istiyor. Bunu gerçekleştireceğiz.

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