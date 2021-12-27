Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? Tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları kaç para? MPİ bilet fiyat listesi...

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango biletleri tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üçe ayrılır. Oynanmış ve kazanılmış olan bilet eğer yarım biletse ikramiyenin yarısı, çeyrek biletse ikramiyenin çeyreği, tam bilet ise bu defa ikramiyenin tamamı kazanılır. Kazanan kategoriler çekilişlerde farklılık gösterir. Milli Piyango'da iki tane özel kategori vardır. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilmektedir. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesini elde eder.