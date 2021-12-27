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Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? Tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları kaç para? MPİ bilet fiyat listesi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? Tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları kaç para? MPİ bilet fiyat listesi...

Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 31 Aralık akşamı çekilecek yılbaşı biletleri için fiyat sorgulaması sürüyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak verilecek miktar belli oldu. Büyük ikramiye olarak 120 milyon TL verilecek. İşte, Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? Tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları kaç para? MPİ bilet fiyat listesi...

Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? Tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala bilet fiyatları gündemin ilk sırasında bulunuyor. Büyük ikramiye olarak 120 milyon TL verilecek. İşte, Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022? Tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları kaç para? MPİ bilet fiyat listesi...

2022 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

2022 senesine ve yılbaşına sayılı günler kala son biletlerden almak isteyen milyonlarca vatandaş büyük ikramiyenin çekileceği 31 Aralık 2021 tarihli bilet fiyatlarını araştırıyor. İlgiyle takip edilen yılbaşı bilet fiyatları Milli Piyango tarafından duyuruldu.

Biletler Milli Piyango bayilerinde satışa çıkacak ve Milli Piyango çekiliş kapsamında tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satışa çıkacak.

Ayrıca büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Sonuçlar, çekilişin gerçekleştirilmesinin sonrasında Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Satın aldığınız bilete ikramiye çıkıp çıkmadığını bilet numarasını girerek Milli Piyango'nun internet adresinden kontrol edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango biletleri tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üçe ayrılır. Oynanmış ve kazanılmış olan bilet eğer yarım biletse ikramiyenin yarısı, çeyrek biletse ikramiyenin çeyreği, tam bilet ise bu defa ikramiyenin tamamı kazanılır. Kazanan kategoriler çekilişlerde farklılık gösterir. Milli Piyango'da iki tane özel kategori vardır. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilmektedir. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesini elde eder.

Ayrıca teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre değişiklik gösterebiliyor. Oyunun kuralları detaylı olarak https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar sayfasında bulunuyor.

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