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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığına 1575 personel alınacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığına 1575 personel alınacak

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.

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