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Telegram çöktü mü? 27 Aralık Telegram fotoğraf, videolar neden iletilmiyor? İşte sebebi...

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Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Telegram çöktü mü? 27 Aralık Telegram fotoğraf, videolar neden iletilmiyor? İşte sebebi...

Telegram çöktü mü? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde en fazla kullanılan uygulamalar arasında yer alan Telegram'da kullanıcılar sorun yaşadıklarını dile getiriyor. Özellikle görsel iletiminde yaşanan sorunun nedeni merak ediliyor. İşte, Telegram çöktü mü? 27 Aralık Telegram fotoğraf, videolar neden iletilmiyor? İşte sebebi...

Telegram çöktü mü? 27 Aralık Telegram fotoğraf, videolar neden iletilmiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram'da görsel iletişimde yaşanan sorunun kaynağı merak ediliyor. İşte, Telegram çöktü mü? 27 Aralık Telegram fotoğraf, videolar neden iletilmiyor? İşte sebebi...

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 27 ARALIK TELEGRAM FOTOĞRAF, VİDEOLAR NEDEN İLETİLMİYOR?

Telegram'da şuan erişim sorunu yaşanmazken, görsellerde yüklenme sorunu sürüyor. Konuyla ilgili gelecek açıklamalar bekleniyor.

TELEGRAM NEDİR?

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Aşırı hızlı, basit ve ücretsizdir. Telegram tüm cihazlarda aynı anda kullanılabilir. Mesajlar, çok sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.

ÖZELLİKLERİ

Telegram ile mesajlar, fotoğraflar, videolar ve herhangi türde dosyalar (doc, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız izleyiciye yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefon rehberindeki kişilere yazılabilir ve kişiler kullanıcı adlarıyla bulunabilir. Telegram, SMS ve e-postanın birleştirilmiş hali gibidir ve tüm kişisel veya iş ile ilgili mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Ek olarak, uçtan uca şifreli sesli ve görüntülü aramaların yanı sıra binlerce katılımcı için gruplarda sesli sohbetler destekleniyor.

TELEGRAM NASIL KULLANILIR?

Telegram indirilir ve uygulama açılır. güncel cep numarası girilir. Telefona gelen onay kodu çıkan ekrana yazılır. Ad, soyad yazılarak bir de profil fotoğrafı eklenir. Uygulama kaydı tamamlandı. Menü seçeneğine tıklanarak yeni grup, yeni kanal oluşturulabilir ve arama yapılabilir. Uygulama PC'lerde, Android ve iOS'a kullanılabilir.

TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR?

Telegram bilgisayara ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlara App Store ve Google Play üzerinden indirilebilir. Ayrıca uygulamanın masaüstü sürümü de bulunuyor.

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