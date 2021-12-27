Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 2021 sorgulama ekranı! Tam sayfa isim listesi...
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları heyecanla bekleniyor. Sözlü sınava dahil olan öğretmen adayları sonuçları açıklanacağı tarih için yeni gelişmeleri ve duyuruları yakından takip ediyor. Sonuçları merak eden adaylar için detayları haberimizde derledik. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 2021 sorgulama ekranı! Tam sayfa isim listesi...
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 2021 sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler e devlet sonuç ekranına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen mülakatların sonuçlarına ilişkin son durum merak konusu oldu. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 2021 sorgulama ekranı...
15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek puanlarda 60 (altmış) ve üzerinde alanlar tercih yapma hakkını elde edecek.
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişte sona gelindi. Eylül ayında duyurusu yayınlanan 15 bin ek sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan mülakatların sonuçları MEB duyuru ekranından açıklama yapacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimine göre sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edilecek.
Sınav sonuçlarına ilişkin duyuru "https://personel.meb.gov.tr/" internet sitesi üzerinden ve MEB'in sosyal medya hesaplarından yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NASIL SORGULANIR?
Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir. Sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki ekran üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumun elektronik ortamda tercih edebilecektir.
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili sorgulamalar e-Devlet üzerinden veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden yapılabilecek.
MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak.
TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
15 BİN ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI
15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı.
Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1.302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.
Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her birine kontenjan verildi.
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