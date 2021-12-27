Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 2021 sorgulama ekranı! Tam sayfa isim listesi...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 2021 sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler e devlet sonuç ekranına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen mülakatların sonuçlarına ilişkin son durum merak konusu oldu. İşte, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 2021 sorgulama ekranı...

15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek puanlarda 60 (altmış) ve üzerinde alanlar tercih yapma hakkını elde edecek.