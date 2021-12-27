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Küresel Umut Festivali 2021 final buluşması 28 Aralık’ta gerçekleşiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Küresel Umut Festivali 2021 final buluşması 28 Aralık’ta gerçekleşiyor

Turkuvaz Medya Grubu tarafından ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde başlatılan, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonu taşıyan Küresel Umut Festivali’nin “Büyük Buluşması” 28 Aralık 2021’de online olarak gerçekleştirilecek.

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