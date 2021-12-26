26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sözcü gazetesinin yeni hedefi THY! George Clooney iddiasına İlker Aycı'dan yalanlama

Sözcü gazetesinin yeni hedefi THY! George Clooney iddiasına İlker Aycı'dan yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
ABONE OL
Sözcü gazetesinin yeni hedefi THY! George Clooney iddiasına İlker Aycı’dan yalanlama

İngiliz The Guardian gazetesine aralık ayında röportaj veren Hollywood yıldızı George Clooney, 35 milyon dolarlık bir anlaşmayı reddettiğini açıklamıştı. Bu açıklamadan günler sonra Clooney'in reddettiği reklam filminin THY olduğunu iddia edildi. THY'den Türkiye servisini Sözcü gazetesinin üstlendiği iddialara net cevap geldi.

Sözcü Gazetesi'nin medya servisini üstlendiği yalan Türk Hava Yolları'ndan gelen açıklama ile çürüdü. Hollywood yıldızı George Clooney'in İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, reddettiğini söylediği reklam filminin Türk Hava Yolları'na ait olduğu iddia edildi. Sözcü Gazetesi'nin medya servisini üstlendiği yalan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarafından net bir dille yalanlandı.

SÖZCÜ'DEN YALAN HABER

Hollywood yıldızı George Clooney, aralık ayının başlarında İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, 'ülkenin rejimi ve insan haklarına bakışı yüzünden' 35 milyon dolarlık bir anlaşmayı reddettiğini açıklamıştı. Günler sonra Clooney'in reddettiği reklam filminin THY olduğu iddia edildi. İddialar üzerine bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Kendisine gerçekten şahsi olarak hayranlık duyarım ama hiçbir şekilde reklamımızda oynatalım diye girişimimiz yok olmadı" dedi.

YALANLARI ELLERİNDE PATLADI

Sözcü Gazetesi'nin medya servisini üstlendiği yalan üzerine bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "George Clooney severim, çok iyi bir oyuncudur, çok iyi filmleri vardır. Kendisine gerçekten şahsi olarak hayranlık duyarım ama hiçbir şekilde George Clooney reklamımızda oynatalım diye girişimimiz yok olmadı da. Konuşulan astronomik ücretler zaten dünyadaki bu tür yapılan anlaşmalara aykırı. Biz Türk Hava Yolları olarak dünyada birçok önemli reklam yıldızı veya önemli yüzle anlaşmaları olan, uluslararası reklamlar konusunda ödüller almış bir şirketiz. Bizim gibi şirketler sektör rayiçleri üzerinde bir anlaşma yapmayız. George Clooney ismiyle resmi olarak hiç ilgilenmedik hiçbir böyle teklifimiz olmadı" diye konuştu.

Diyanet’ten Sözcü yazarına yalanlama DİYANET'TEN SÖZCÜ YAZARINA YALANLAMA
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil HDP’yi öve öve bitiremedi SÖZCÜ YAZARI YILMAZ ÖZDİL HDP'Yİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA