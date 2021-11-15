15 Kasım 2021, Pazartesi
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil bildiğiniz gibi! Terör örgütünün siyasi şubesi HDP'yi öve öve bitiremedi
Geçmişte HDP ve Selahattin Demirtaş aleyhine yazılar kaleme alan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, katıldığı bir programda HDP güzellemesi yaparak derin bir çelişkiye imza attı. Özdil, "HDP açısından benim şöyle bir gözlemim var. Demokrasi tarihimiz açısından baktığımızda seçmenine yalan söylemeyen tek parti HDP'dir. HDP, Atatürk vizyonunun getirdiği kadın, erkek eşitliğini uygulayan tek partidir." dedi.
Giriş Tarihi: 15.11.2021 19:11 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 19:19
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13