Recep Uyar neden öldü? Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar kimdir, kaç yaşındaydı? Ezanın 5 farklı makamını seslendirmişti!
Recep Uyar neden öldü? Recep Uyar kimdir? Bursa'daki Yeşil Cami'nin müezzini Recep Uyar'ın hayatını kaybettiği haberinin ardından Recep Uyar'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Uyar, türbe ve camiyi gezmeye gelenlere farklı makamlardaki vakit ezanlarını okumasıyla tanınıyor. Peki, Recep Uyar neden öldü? Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Recep Uyar hakkında merak edilenler...
Recep Uyar neden öldü? Makamlarıyla okuduğu ezanla ziyaretçileri hayran bırakan Bursa'daki tarihi Yeşil Camii müezzini Recep Uyar hayatını kaybetti. Recep Uyar'ın ölüm haberinin ardından internet üzerinde "Recep Uyar kimdir" gibi araşturmalar hız kazandı. Peki, Recep Uyar neden öldü? Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar kimdir, kaç yaşındaydı? İşte haberin detayları...
RECEP UYAR NEDEN ÖLDÜ?
Ezanın beş farklı makamını seslendirdiği video ile tanınan, makamlarıyla okuduğu ezanla ziyaretçileri hayran bırakan Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
RECEP UYAR KİMDİR?
Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden Yeşil Cami'ye gelen ziyaretçiler, müezzin Uyar'ın okuduğu ezanı dinlemeden camiden ayrılmıyordu. Uyar, ezanı vakitlerine göre farklı makamlarda okuyarak hem ziyaretçileri hem de cami cemaatini derinden etkiliyordu.
Camiye gelen her dinden ziyaretçinin müezzin Recep Uyar'ın okuduğu ezanı hayranlıkla dinlediği görüntüler sosyal medyada da ilgi görmüştü. Ziyaretçiler, Uyar'ı hem dinliyor hem de görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu.
İzmit'te 20 yıl imam hatiplik yaptıktan sonra 2002'de Bursa'daki Yeşil Cami'ye müezzin olarak atanan Uyar, o tarihten itibaren görevini sürdürüyordu.
Ezanın İslamiyet'in simgelerinden biri olduğunu söyleyen Uyar, geçtiğimiz senelerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bizim amacımız, Bursa'mıza, Türkiye'mize dışarıdan ve içeriden gelenlere, önce vatanımızı, milletimizi, İslam'ı, camimizi sevdirmek, olanca hoşgörümüzle onlara bildiklerimizi anlatarak memnun bir şekilde buradan uğurlamak."
"EZAN VE KUR'AN-I KERİM'İN GÜZEL OKUNMASINA ÖNEM VERİLİYOR"
Uyar, Osmanlı'dan bugüne ezan ve Kur'an-ı Kerim'in güzel okunmasına önem verildiğini hatırlatmıştı. Yeşil Cami'nin tarihçesini anlatırken Osmanlıdan bugüne taşınan geleneği yansıtmaya çalıştığını aktaran Uyar, şöyle demişti:
"Diyanet İşleri Başkanlığımız da ezana ve Kuran'a güzel okunması noktasında önem veriyor. Bizler de öğrendiğimiz kadarıyla, gücümüzün yettiği kadar özellikle yabancılara, Türkiye'de ezanların, her vakit ezanının 5 ayrı makamda okunduğunu ifade ediyoruz. Tabii onlarda böyle bir adet olmadığı için çok memnun kalıyorlar hatta Müslüman olmayanların bile buradan ağlayarak ayrıldığını gördüm. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmet içi eğitim kursları var, ezan kursları var. Biz bunlara katılarak ezanın makamlarını öğreniyoruz. Türkiye'de özellikle selatin camilerinde, İstanbul'da makamlı okunuyor ezan. Saba, rast, hicaz, segah ve uşşak makamlarında okunuyor."
Uyar, özellikle camiye gelen yabancı turistlere ezanı sevdirmek için bu uygulamayı başlattıklarını kaydetmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Recep Uyar neden öldü? Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar kimdir, kaç yaşındaydı? Ezanın 5 farklı makamını seslendirmişti!
- Tarih verildi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzmanlar açıkladı! Fiyat güncellemesi...
- Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılbaşı ikramiyesi var mı? Son durum...
- MEB son dakika: 2022 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?
- Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı? Son gelişmeler...
- 31 Aralık yılbaşı tatil mi? Yılbaşı okullar yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi?
- Beyaz Türk nedir, kimlerdir? Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği Beyaz Türk ne demek?
- At yarışları iptal mi? 25 Aralık Adana İstanbul at yarışları neden başlamadı?
- Kredi faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranlarında dikkat çeken değişiklik! Kamu özel bankalar güncel kredi faiz oranları…
- KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi! KİPTAŞ Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı!
- 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- 8.000 polis alınacak! POMEM 28. dönem başvuru tarihleri! Polis Akademisi POMEM başvuru şartları nelerdir?