27 Aralık okullara kat tatili var mı, olacak mı? Yarın okullar kar tatili olur mu? Valilik açıklamaları...

27 Aralık okullara kat tatili var mı, olacak mı? Yarın okullar kar tatili olur mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarın okullar tatil mi sorusu, pazar günü akşam saatleri itibariyle pek çok ilde öğrencilerin gündemindeki önemli sorulardan birisi oldu. İllerin tatil olup olmadığı merak edilen husular arasında bulunuyor. İşte, 27 Aralık okullara kat tatili var mı, olacak mı? Yarın okullar kar tatili olur mu?

27 ARALIK OKULLARA KAT TATİLİ VAR MI, OLACAK MI?

Yarın okulların kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...