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27 Aralık okullara kat tatili var mı, olacak mı? Yarın okullar kar tatili olur mu? Valilik açıklamaları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2021
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27 Aralık okullara kat tatili var mı, olacak mı? Yarın okullar kar tatili olur mu? Valilik açıklamaları...

27 Aralık okullara kat tatili var mı, olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarıları ardı ardına gelmişt. Geçtiğimiz günlerde bazı illerde okulllar tatil edildi. Haftanın ilk gününde okulların kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, 27 Aralık okullara kat tatili var mı, olacak mı? Yarın okullar kar tatili olur mu? Valilik açıklamaları...

27 Aralık okullara kat tatili var mı, olacak mı? Yarın okullar kar tatili olur mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarın okullar tatil mi sorusu, pazar günü akşam saatleri itibariyle pek çok ilde öğrencilerin gündemindeki önemli sorulardan birisi oldu. İllerin tatil olup olmadığı merak edilen husular arasında bulunuyor. İşte, 27 Aralık okullara kat tatili var mı, olacak mı? Yarın okullar kar tatili olur mu?

27 ARALIK OKULLARA KAT TATİLİ VAR MI, OLACAK MI?

Yarın okulların kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin yayımladığı Orta ve Uzun Vadeli Hava Durumu Tahmin Raporu'na göre; 31 Aralık 2021 ile 1 Ocak 2022 tarihleri aralığında İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

27 Aralık Pazartesi'den 2 Ocak 2022 Pazar gününe kadar olan raporda İstanbul'u bekleyen bir kar yağışının söz konusu olmadığı görülürken bazı illerde ise kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.

Özellikle 1 Ocak 2022 Cumartesi günü yani yeni yıla Ankara dahil birçok il kar yağışıyla girecek. Öte yandan yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde olması yine beklentiler arasında yer alıyor.

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