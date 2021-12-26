Diyarbakır’daki operasyonun görüntüleri paylaşıldı! ’’Film sahnesi değil hayatın ta kendisi!’’

Jandarma Genel Komutanlığı komandoların Diyarbakır'da gerçekleştirdiği operasyonun görüntülerini paylaştı.

"FİLM SAHNESİ DEĞİL HAYATIN TA KENDİSİ"

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter üzerindne yaptığı paylaşımda, "Film sahnesi değil Hayatın ta kendisi Jandarma Havacılarımız ile Jandarma Komandolarımız tarafından gerçekleştirilen operasyondan görüntüler." ifadelerine yer verildi.