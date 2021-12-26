Diyarbakır'daki operasyonun görüntüleri paylaşıldı! ''Film sahnesi değil hayatın ta kendisi!''
Son dakika haberleri... Jandarma Genel Komutanlığı komandoların operasyon görüntülerini paylaştı. Komutanlık Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyona "Film sahnesi değil hayatın ta kendisi" notunu ekledi.
Jandarma Genel Komutanlığı komandoların Diyarbakır'da gerçekleştirdiği operasyonun görüntülerini paylaştı.
"FİLM SAHNESİ DEĞİL HAYATIN TA KENDİSİ"
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter üzerindne yaptığı paylaşımda, "Film sahnesi değil Hayatın ta kendisi Jandarma Havacılarımız ile Jandarma Komandolarımız tarafından gerçekleştirilen operasyondan görüntüler." ifadelerine yer verildi.
MEHMETÇİK KARLI DAĞLARDA GÖREVİNE DEVAM EDİYOR
Jandarma Genel Komutanlığı geçtiğimiz günlerde teröristlere karşı amansız mücadele veren kahraman Mehmetçikin fotoğrafları paylaşıldı.
Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da teröristlere karşı operasyon gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Mevsimler değişir, amacımız değişmez. Ara, bul, yok et. Terörle mücadele operasyonlarımız aralıksız devam ediyor."
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